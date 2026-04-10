10 апреля 2026 в 13:06

Появились подробности мощного взрыва в центре Владикавказа

Здание во Владикавказе частично разрушено после взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В центре Владикавказа на улице Августовских событий прогремел мощный взрыв, в результате которого здание склада стройматериалов компании «ХДМ» частично разрушено, сообщают Telegram-канал Mash. Рядом с эпицентром находился магазин пиротехники.

Вокруг здания были разбросаны куски бетона и плиты, сообщили авторы. По информации Telegram-канала SHOT, пострадали четыре человека — это сотрудники магазина салютов, где и началось возгорание. Один из раненых в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Пожар удалось локализовать, однако под завалами могут оставаться люди, рассказали на канале.

Причиной взрыва, по предварительной информации, стала детонация фейерверков. Вокруг разрушенного здания повреждено около 10 припаркованных машин.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись первых минут с места взрыва во Владикавказе. На кадрах видно, что территорию оцепили, улица в клубах черного дыма.

До этого Baza сообщала, что двух пострадавших достали из-под завалов после взрыва. По информации источника, врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое. К месту происшествия начали прибывать медицинские бригады, спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Регионы
Владикавказ
взрывы
пожары
