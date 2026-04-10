Очевидцы засняли место ЧП в первые минуты после взрыва во Владикавказе

Telegram-канал НТВ опубликовал видеозапись первых минут с места взрыва во Владикавказе. На появившихся в Сети кадрах можно рассмотреть, как территорию оцепили, улица стоит в клубах черного дыма.

Очевидцы столпились у ограждения, у дороги стоит несколько пожарных машин. Также можно заметить, что здание практически разрушено — в некоторых местах от постройки остались только перекрытия.

Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа на улице Августовских событий прогремел мощный взрыв, в результате которого здание склада строительных материалов компании «ХДМ» частично разрушилось. Рядом с эпицентром находился магазин пиротехники. На месте работают пожарные, которые тушат возгорание.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 10 апреля жители Волгограда и соседнего Волжского услышали мощные взрывы. По сведениям канала, гул беспилотников раздавался в южной части областного центра. Всего в небе над городом раздалось от пяти до семи взрывов. Однако пресс-служба Минобороны России соответствующую информацию пока не комментировала.