10 апреля 2026 в 12:51

Двоих пострадавших достали из-под завалов после взрыва во Владикавказе

Двух пострадавших достали из-под завалов после взрыва в центре Владикавказа, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое. Взрыв произошел на складе пиротехники.

В сообщении говорится, что у складских помещений в эпицентре взрыва полностью обрушился фасад. Автомобили, стоявшие рядом, получили повреждения. К месту происшествия прибывают медицинские бригады, спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа на улице Августовских событий произошел мощный взрыв, в результате которого частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». Пострадали четыре человека — сотрудники магазина пиротехники, где началось возгорание. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что очевидец заснял огромный столб серого дыма, который видно из разных районов города. В радиусе десятков метров от эпицентра разбросаны бетонные плиты и обломки.

