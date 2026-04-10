10 апреля 2026 в 12:49

Появились кадры последствий мощного взрыва во Владикавказе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
После взрыва во Владикавказе здание на улице Августовских событий оказалось частично разрушено, пишет Telegram-канал Mash. Громкий звук раздался на складе строительных материалов компании «ХДМ», рядом с которым располагался магазин пиротехники. Очевидец заснял высокий столб серого дыма, который видно из разных районов города.

Как пишет источник, в радиусе десятков метров от эпицентра разбросаны бетонные плиты и обломки, осколками повреждено около десяти автомобилей. По информации канала, пострадали два человека, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Очаг возгорания удалось локализовать. Точные причины взрыва пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что у складских помещений в эпицентре взрыва полностью обрушился фасад. На место происшествия стягиваются бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и правоохранители.

До этого в Сети появились кадры пожара, произошедшего в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. На них видно, что пламя охватило фасад. Судя по видео, рядом с торговым центром также загорелись припаркованные автомобили.

