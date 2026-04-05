Мощный пожар в Калининграде попал на видео Опубликованы кадры большого пожара в калининградском ТЦ

В Сети появились кадры пожара, произошедшего в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде, они были опубликованы Telegram-каналом SHOT. На них видно, что пламя охватило фасад.

Судя по видео, рядом с торговым центром также загорелись припаркованные автомобили. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших пока не приводилась.

Ранее сообщалось, что огонь охватил фасад площадью 500 квадратных метров. По информации журналистов, огонь также распространился под обшивкой.

До этого пожару, возникшему на кровле Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) на юго-востоке столицы, присвоили повышенный ранг сложности. По информации источников, были предприняты все меры для локализации возгорания.

Также пожар произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал. Пожарные ликвидировали очаг на площади четыре квадратных метра. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и семь единиц техники. Причину возгорания начали устанавливать дознаватели.