Мощный пожар вспыхнул в торговом центре в Калининграде

На западе Калининграда загорелся торговый центр «Гиант», сообщает РЕН ТВ. По информации журналистов, огонь охватил фасад площадью 500 квадратных метров.

Уточняется, что пламя охватило фасад по всем этажам и распространяется под обшивкой. По информации журналистов, огонь также перекинулся на автомобили на парковке. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее пожару, возникшему на кровле Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) на юго-востоке столицы, присвоили повышенный ранг сложности. По информации источников, были предприняты все меры для локализации возгорания. Также из горящего здания эвакуировали около 100 человек.

До этого в Подмосковье при пожаре в частном доме погибли мужчина и девятилетний ребенок, мать с младшим сыном смогли спастись и были доставлены в больницу. Сигнал о возгорании в СНТ «Семья» в Воскресенске поступил в экстренные службы рано утром в субботу, 4 апреля. Спасаясь от огня, женщина вместе с четырехлетним сыном выпрыгнула из окна мансарды.