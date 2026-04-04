Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 12:18

Отец и сын не успели выпрыгнуть из окна и сгорели

В Подмосковье при пожаре в доме погибли мужчина и девятилетний мальчик

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли мужчина и девятилетний ребенок, мать с младшим сыном смогли спастись и были доставлены в больницу, сообщили в мессенджере MAX представители ГСУ СК и областной прокуратуры по региону. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Сигнал о возгорании в доме в СНТ «Семья» в Воскресенске поступил в экстренные службы рано утром в субботу, 4 апреля. Спасаясь от огня, женщина вместе с четырехлетним сыном выпрыгнула из окна мансарды. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Однако ее муж и девятилетний сын не успели покинуть горящее здание и остались внутри. После тушения пожара были обнаружены тела погибших мужчины и ребенка, — рассказали в ведомстве.

Ранее в квартире на пятом этаже на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Ударной волной выбило стекла и двери. По предварительной информации, местный житель проводил опыты с реактивами, из-за чего произошел сильный хлопок. Его увезли в реанимацию.

Также в Екатеринбурге случился пожар рядом с пансионатом «Анастасия». Очевидцы сообщили, что всех пенсионеров эвакуировали и разместили на матрасах на свежем воздухе. В МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Регионы
Подмосковье
дети
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.