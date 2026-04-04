Отец и сын не успели выпрыгнуть из окна и сгорели

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли мужчина и девятилетний ребенок, мать с младшим сыном смогли спастись и были доставлены в больницу, сообщили в мессенджере MAX представители ГСУ СК и областной прокуратуры по региону. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Сигнал о возгорании в доме в СНТ «Семья» в Воскресенске поступил в экстренные службы рано утром в субботу, 4 апреля. Спасаясь от огня, женщина вместе с четырехлетним сыном выпрыгнула из окна мансарды. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Однако ее муж и девятилетний сын не успели покинуть горящее здание и остались внутри. После тушения пожара были обнаружены тела погибших мужчины и ребенка, — рассказали в ведомстве.

Ранее в квартире на пятом этаже на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Ударной волной выбило стекла и двери. По предварительной информации, местный житель проводил опыты с реактивами, из-за чего произошел сильный хлопок. Его увезли в реанимацию.

Также в Екатеринбурге случился пожар рядом с пансионатом «Анастасия». Очевидцы сообщили, что всех пенсионеров эвакуировали и разместили на матрасах на свежем воздухе. В МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.