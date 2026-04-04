Взрыв прогремел в жилом доме в Петербурге

Взрыв произошел в квартире на пятом этаже на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Baza. Ударной волной выбило стекла и двери. По предварительной информации, местный житель проводил опыты с реактивами, из-за чего произошел сильный хлопок. Его увезли в реанимацию.

Ранее в Екатеринбурге случился пожар рядом с пансионатом «Анастасия». Очевидцы сообщили, что всех пенсионеров эвакуировали и разместили на матрасах на свежем воздухе. В МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

До этого на юге Москвы произошло возгорание на территории строящегося жилого комплекса премиум-класса «Шагал», расположенного на одноименной набережной. Пламя охватило строительные материалы, а общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что всю Автозаводскую улицу заполонил густой дым.

Также на Москве-реке загорелись три яхты. Пожар произошел в районе Строгинского моста на северо-западе российской столицы. По информации журналистов, существовала угроза перехода огня на другие суда. На лодках не было людей.