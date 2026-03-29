29 марта 2026 в 15:30

На юге Москвы загорелся строящийся ЖК премиум-класса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На юге Москвы произошло возгорание на территории строящегося жилого комплекса премиум-класса «Шагал», расположенного на одноименной набережной, сообщает Telegram-канал Baza. Пламя охватило строительные материалы, а общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

На месте происшествия оперативно развернули работу экстренные службы, при этом информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступало. Очевидцы сообщают, что всю Автозаводскую улицу заполонил густой дым.

Ранее три человека погибли при пожаре в жилом доме на Николоямской улице. Следователи предположили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Позже выяснилось, что виновником пожара стал циркач Евгений Ч. Telegram-канал SHOT утверждает, что в квартире известного гимнаста загорелся диван. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Сам 78-летний артист сумел выбраться из квартиры и не пострадал.

