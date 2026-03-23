Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 11:00

Виновником смертельного пожара в Москве стал известный циркач

SHOT: виновником пожара в центре Москвы стал не потушивший сигарету циркач

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Виновником пожара в Москве, где погибли три человека, стал циркач Евгений Ч., передает Telegram-канал SHOT. В материале сказано, что в квартире известного гимнаста на Николоямской улице загорелся диван.

По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Как отметил источник, сам 78-летний артист сумел выбраться из квартиры, он не пострадал. Возгорание началось около 04:00 по московскому времени в квартире на втором этаже и быстро распространилось на лестничную клетку.

В Сети появились кадры пожара в жилом многоэтажном доме в Москве, при котором погибло трое человек и еще четыре — пострадали. Возгорание локализовано. На месте работают экстренные службы. Всего спасен 21 человек, среди них пять детей. Одного из погибших нашли на лестничной клетке.

Ранее столичный СК отмечал, что причиной пожара в жилом многоэтажном доме на Николоямской улице в центре Москвы могло стать неосторожное обращение с огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Россия

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.