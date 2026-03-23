Названа предварительная причина смертельного пожара в Москве

Причиной пожара в жилом многоэтажном доме на Николоямской улице в центре Москвы, при котором погибли три человека, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает столичный СК. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Приоритетной версией возгорания является неосторожное обращение с огнем, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры пожара в жилом многоэтажном доме в Москве, при котором погибло трое человек и еще четыре пострадали. Возгорание локализовано. На месте работают экстренные службы. Всего спасен 21 человек, среди них пять детей. Одного из погибших нашли на лестничной клетке.

До этого в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что в центральной части города вспыхнул пожар в административном здании на 5-й Советской улице, где располагается бизнес-центр. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы ранним утром, и к 09:45 из-за сложности работ рангу пожара был присвоен дополнительный номер 1-бис.