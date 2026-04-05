05 апреля 2026 в 12:16

Около 100 человек эвакуировали из горящего училища в Москве

Около 100 человек эвакуированы из горящего военного училища в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Из горящего здания Московского высшего общевойскового командного училища эвакуировали около 100 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По его словам, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Из здания эвакуировано около 100 человек. Предварительно, внутри людей не осталось, — отметил он.

Ранее сообщалось, что крыша Московского высшего общевойскового командного училища горит на юго-востоке столицы. Площадь пожара на тот момент составляла 60 квадратных метров.

До этого в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани произошел пожар. Возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже. Пожарные ликвидировали очаг на площади четыре квадратных метра. По предварительной информации, самостоятельно эвакуировались 80 человек, в том числе 30 детей. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и семь единиц техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

Также временно прекратило работу нефтехимическое предприятие Borouge в Абу-Даби. На здание упали обломки перехваченных воздушных целей, из-за этого вспыхнуло сразу несколько мощных пожаров.

Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Захаровой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

