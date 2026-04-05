Крыша высшего общевойскового командного училища вспыхнула в Москве

Крыша Московского высшего общевойскового командного училища горит на юго-востоке Москвы, передает РЕН ТВ. Площадь пожара на данный момент составляет 60 квадратных метров.

По информации журналистов, из учреждения были эвакуированы 200 человек. В Telegram-канале «112» сообщили, что на месте работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются.

Ранее пожар случился рядом с пансионатом «Анастасия» в Екатеринбурге. Всех пенсионеров эвакуировали и разместили на матрасах на свежем воздухе. В МЧС сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

Также под Ульяновском загорелся один из вагонов поезда, сошедшего с рельсов в районе станции Бряндино в Чердаклинском районе. По информации источника, пожар потушили, в результате возгорания никто не пострадал.

До этого на Москве-реке загорелись три яхты. Пожар произошел в районе Строгинского моста на северо-западе российской столицы. По информации журналистов, существовала угроза перехода огня на другие суда. На лодках не было людей. Telegram-канал Mash при этом сообщил, что в результате инцидента пострадал 20-летний мужчина — у него ожог рук.