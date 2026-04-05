Пожару в московском военном училище присвоен новый ранг

Повышенный ранг сложности присвоен пожару, возникшему на кровле Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) на юго-востоке столицы, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По его словам, реализуются все меры для локализации возгорания.

Пожару присвоен второй номер сложности. Принимаются меры для скорейшей локализации, — отметил он.

Из опасной зоны экстренно эвакуированы около 100 человек, по предварительным данным, пострадавших нет. Основные усилия спасателей сейчас сосредоточены на защите перекрытий и предотвращении обрушения кровли старейшего военного вуза страны. Столб дыма, поднимающийся над районом, где находится училище, сняли на видео очевидцы.

Ранее сообщалось, что неисправность электропроводки или ее перегрузка во время ремонтных работ могла стать причиной другого пожара — в пятиэтажном доме в Жуковском в Московской области. После этого огонь перекинулся на крышу дома. Речь идет о здании 1958 года постройки, расположенном почти в центре города.