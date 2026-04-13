«Вещи карикатурные»: Захарова оценила хук справа от жены Макрона

Представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над «хуком справа», нанесенным президенту Франции Эммануэлю Макрону его супругой Брижит. По словам Захаровой, которые приводит ИС «Вести», что это уже «вещи карикатурные».

Хук справа. Мы не видели окончания этой драмы. <…> Я, правда, всегда считаю, что дела семейные — это дела семейные... А вот эти вещи карикатурные — это для (сатирического журнала. — NEWS.ru) Charlie Hebdo, — заключила дипломат.

В мае прошлого года президент Франции с супругой прибыл с визитом во Вьетнам. В момент, когда журналисты снимали выход Макрона из самолета, произошел необычный инцидент: на кадрах видно, как Брижит Макрон резко толкает мужа в подбородок. Хотя на видео супруга президента видна не полностью, ее руки отчетливо заметны, и толчок выглядит достаточно сильным.

Ранее Захарова высмеяла Макрона после того, как он призвал «средние по размеру государства» вступить в противостояние с США и Китаем. Дипломат пошутила о том, что во Франции «отменили географию».