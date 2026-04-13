Миронов призвал решить одну из острых проблем онкобольных россиян

Прокуратура должна разобраться с дефицитом противоопухолевых лекарств в стране, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, более трети пациентов с онкологическими заболеваниями испытывают сложности с получением необходимых препаратов.

Ситуация с лекарственным обеспечением онкобольных — преступное разгильдяйство. По данным Росздравнадзора, в 2026 году на складах медицинских организаций «зависли» 158 тыс. упаковок противоопухолевых лекарственных препаратов, из них свыше 12 тыс. с истекшим сроком годности. По сведениям организации «Движение против рака», больше трети онкологических больных сталкивались с трудностями при получении медикаментов. А в это время десятки тысяч препаратов, которые кому-то могут спасти жизнь, пылятся на складах, становятся негодными. Обращаюсь к генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с просьбой провести проверки по всем подобным случаям, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что дело не должно ограничиваться наказанием отдельных лиц. По словам депутата, нехватка медикаментов — это сигнал для Минздрава, который должен пересмотреть всю систему их распределения как по онкологии, так и по другим заболеваниям, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что годовой курс лечения пациента онковакциной в России обойдется государству в среднем в 5,5 млн рублей. По его словам, в эту сумму входит препарат, назначаемый вместе с вакциной.