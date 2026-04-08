Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 13:29

Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Годовой курс лечения пациента онковакциной в России обойдется государству в среднем в 5,5 млн рублей, заявил на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает NEWS.ru, в эту стоимость входит в том числе препарат, который назначается параллельно с вакциной.

Стоимость годового курса лечения составляет 3,5 млн рублей. А если еще иметь ввиду и тот препарат, который дается параллельно с этой вакциной, то это 5,5 млн рублей, — подчеркнул Онищенко.

При этом он уточнил, что пациентов эти расходы не касаются — терапия будет оплачиваться за счет государства. Онищенко также отметил, что, вопреки распространенному мнению, разработка и производство вакцин — это вовсе не дешевый процесс, а напротив, очень затратный.

Казалось бы, подумаешь, вакцина, копейки стоит. Нет. Это все очень дорогое, — резюмировал эпидемиолог.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что с самочувствием первого пациента, получившего мРНК-вакцину от рака отечественного производства, все в порядке. По его словам, мужчина чувствует себя хорошо, лечение будет продолжаться.

До этого Онищенко сообщил, что внедрение персонализированных вакцин от рака в клиническую практику позволит ускорить лечение онкобольных пациентов. По его словам, РФ переходит к иммунотерапии в борьбе с онкологическими заболеваниями, подключая к процессу естественные защитные механизмы организма.

Общество
Геннадий Онищенко
российские вакцины
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ
Симоньян раскрыла свои «секреты на миллион»
Стало известно о планах введения налоговых льгот для семей
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.