Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России

Годовой курс лечения пациента онковакциной в России обойдется государству в среднем в 5,5 млн рублей, заявил на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает NEWS.ru, в эту стоимость входит в том числе препарат, который назначается параллельно с вакциной.

Стоимость годового курса лечения составляет 3,5 млн рублей. А если еще иметь ввиду и тот препарат, который дается параллельно с этой вакциной, то это 5,5 млн рублей, — подчеркнул Онищенко.

При этом он уточнил, что пациентов эти расходы не касаются — терапия будет оплачиваться за счет государства. Онищенко также отметил, что, вопреки распространенному мнению, разработка и производство вакцин — это вовсе не дешевый процесс, а напротив, очень затратный.

Казалось бы, подумаешь, вакцина, копейки стоит. Нет. Это все очень дорогое, — резюмировал эпидемиолог.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что с самочувствием первого пациента, получившего мРНК-вакцину от рака отечественного производства, все в порядке. По его словам, мужчина чувствует себя хорошо, лечение будет продолжаться.

До этого Онищенко сообщил, что внедрение персонализированных вакцин от рака в клиническую практику позволит ускорить лечение онкобольных пациентов. По его словам, РФ переходит к иммунотерапии в борьбе с онкологическими заболеваниями, подключая к процессу естественные защитные механизмы организма.