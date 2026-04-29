Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 23:33

В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа

Слуцкий назвал беседу Путина и Трампа сигналом к миру и шагом к сближению

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно назвать шагом к нормализации отношений между двумя странами, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Новый телефонный разговор президентов России и США — серьезный сигнал мировому сообществу и шаг в сторону нормализации российско-американских отношений, — написал он в Telegram-канале.

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся 29 апреля. Он стал 12-м с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года.

Американский лидер предложил во время разговора рассмотреть вариант краткого перемирия на Украине. Он отметил, что рассчитывает на возможное решение по этой инициативе. Путин заговорил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, глава Белого дома поддержал инициативу. Трамп надеется, что кризис в скором времени закончится.

Ранее Путин говорил, что страна переживает исторический момент. По его словам, на фоне переломного этапа служение Отечеству является особой и почетной миссией.

Власть
Россия
США
Леонид Слуцкий
