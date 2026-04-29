Захарова рассказала, какие последствия ждут мир из-за развития ИИ на Западе

Попытки Запада выстроить новый мировой порядок сопровождаются стремлением подчинить глобальное пространство через технологии искусственного интеллекта, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет о расширении влияния с опорой на современные цифровые инструменты.

Еще один важный инструментарий, который будет использоваться [Западом] для деления мира, для установления вот этого самого нового миропорядка, как они полагают, основанного на их правилах, — это, конечно, когнитивная зависимость. <...> Может быть, она заметна не сразу и не всем, но, мне кажется, это одна из самых опасных, всеохватных, необратимых разновидностей этой самой зависимости, — рассказала Захарова.

Также она заявила, что большинство западных моделей искусственного интеллекта создаются в рамках определенных ценностных установок и подходов. По ее мнению, такие технологии способны влиять на восприятие информации и формировать у пользователей заданные смысловые ориентиры.

Ранее главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков в беседе с NEWS.ru заявил: опасения предпринимателя Илона Маска по поводу угрозы, которую искусственный интеллект может представлять для человечества, являются полностью обоснованными. По его словам, ключевая проблема заключается в том, что нейросети могут найти общий язык друг с другом и исключить людей из коммуникации, так как все знания будут уже впитаны.