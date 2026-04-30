30 апреля 2026 в 00:01

Спасаемся от простатита: элементарные, но работающие советы врачей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Простатит — одно из самых распространенных урологических заболеваний у мужчин. Оно приводит к ухудшению качества жизни и вызывает серьезные осложнения. С этим недугом сталкиваются до 10% мужчин. Лечение осложняется, если игнорировать первые симптомы. Уролог Красногорской больницы Загид Асаханов и рефлексотерапевт Научно-практического центра интегративной медицины Андрей Скрипниченко рассказали NEWS.ru, как избежать простатита.

Что происходит в предстательной железе при простатите

Простатит — это воспаление предстательной железы, которое может быть вызвано бактериальной инфекцией (острый или хронический бактериальный простатит) или развивается без явного инфекционного агента (хронический небактериальный простатит / синдром тазовой боли). Опасность заболевания заключается в риске осложнений — абсцессов простаты, сепсиса, хронизации процесса с развитием устойчивой боли и дисфункции мочевыводящих путей.

Первые симптомы простатита

Основные симптомы включают боль в паху, затрудненное мочеиспускание, частые позывы в туалет, а при острых формах — лихорадку и озноб. Хронические формы часто сопровождаются дискомфортом в промежности и снижением либидо.

Самая уязвимая категория — мужчины в возрасте 30–50 лет, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие хронические инфекции мочевыводящих путей или травмы таза, а также те, кто перенес инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), такие как хламидиоз и гонорея. Дополнительные факторы риска — иммунодефицитные состояния, стресс и нерегулярная половая жизнь.

Как избежать простатита — советы уролога

1. Регулярные упражнения улучшают кровообращение в малом тазу, снижая риск застойных явлений. Даже 30-минутные прогулки ежедневно имеют значение.

2. Использование барьерной контрацепции и своевременное лечение ИППП минимизируют риск бактериального простатита.

3. Ограничение острой пищи, алкоголя и кофеина, а также включение в рацион продуктов с цинком. Например, тыквенные семечки или морепродукты поддерживают здоровье простаты.

4. Задержка мочи создает благоприятную среду для размножения бактерий, поэтому никогда не стоит терпеть в случае позывов к мочеиспусканию.

5. Холод провоцирует спазм сосудов, ухудшая местный иммунитет. Необходимо избегать переохлаждения.

Переходит ли простатит в рак

Прямой связи между простатитом и раком предстательной железы не выявлено. Однако хроническое воспаление может способствовать генетическим мутациям, повышающим риск онкологии. Результаты исследований показывают, что у пациентов с длительным воспалением на 20–30% повышается риск заболевания раком. Простатит не считается предраковым состоянием, однако его наличие — повод для регулярного анализа крови на простатический специфический антиген (ПСА) и урологических осмотров после 40 лет.

Простатит — заболевание, требующее комплексного подхода, от точной диагностики (анализ секрета простаты, УЗИ) до длительной терапии антибиотиками или физиопроцедур. Даже при хронических формах современная медицина позволяет добиться ремиссии. Главное — не игнорировать симптомы и уделять внимание профилактике.

Главные причины простатита, можно ли его вылечить

Хронический простатит стремительно «молодеет» из-за постоянного стресса у мужчин и нерегулярной половой жизни, считает Скрипниченко. Еще одним фактором, провоцирующим недуг, является распространение половых инфекций. Данная тенденция превалирует в значительном количестве клинических случаев из-за недостаточного медицинского профилактического контроля.

Диагностика и лечение на основе биорезонансного воздействия являются уникальными методами комплексной реабилитации больных хроническим простатитом. В ходе диагностики происходит индивидуальный подбор частоты воздействия, что позволяет эффективно купировать воспалительный процесс в области предстательной железы, а также повысить показатели местного и общего иммунитета. Используя сочетание биорезонансной терапии (БРТ) и терапии на магнитно-волновой платформе Маркова, можно наблюдать стойкую ремиссию заболевания.

В данный момент в России применяют специальную реабилитационную программу для лечения хронического простатита. Она нацелена на противовоспалительный эффект, который достигается благодаря воздействию частот против возбудителей. Чаще всего это хламидии, кандида, трихомонада и герпес второго типа. Улучшение микроциркуляции в органах малого таза достигается путем комбинированного воздействия лазера, аппаратов Bicom и Imedis, а также кушетки Маркова.

БРТ дает противоонкологический эффект, действуя как иммуномодулятор, а также рассасывающий или противорубцовый эффект, способствуя уменьшению объема предстательной железы при аденоме. Не забываем и про психоэмоциональный эффект. Подбор цветов Баха приводит к снятию стресса, снижению тревожности у мужчин, а также гармонизирует вегетативную нервную систему.

Читайте также:

Как вовремя выявить болезнь почек: врач назвала важнейшие исследования

Уролог объяснил, когда ночные походы в туалет сигнализируют о патологии

Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте

Какие анализы сдавать мужчинам после 40, как сохранить потенцию навсегда

Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

