12 февраля 2026 в 16:17

Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте

Уролог Королев: мужчинам после 40 лет нужно сдавать анализы на уровень глюкозы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина после 40 лет следует сдавать анализы на уровень глюкозы и тестостерона, заявил в беседе с РИА Новости уролог Дмитрий Королев. Врач также посоветовал своевременно проверять состояние щитовидной железы.

Во-первых, нужно проверять уровень тестостерона, а именно общий свободный тестостерон. Во-вторых, уровень глюкозы, гликозилированный гемоглобин, который может непосредственно влиять на эрекцию. Кроме того, врачи рекомендуют сдавать анализы на гормоны щитовидной железы, а также онкомаркеры, в том числе ПСА, — уточнил Королев.

Он добавил, что для сохранения репродуктивного здоровья рекомендуется своевременно проходить пальцевое ректальное исследование. Такая процедура помогает вовремя диагностировать аденому и рак предстательной железы, пояснил уролог.

Ранее уролог Алексей Моисеенко заявил, что пациентам с увеличенной простатой рекомендуется мочиться сидя. Он отметил, что удобство будет зависеть от физиологических особенностей.

урологи
здоровье
мужчины
анализы
