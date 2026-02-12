Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте Уролог Королев: мужчинам после 40 лет нужно сдавать анализы на уровень глюкозы

Мужчина после 40 лет следует сдавать анализы на уровень глюкозы и тестостерона, заявил в беседе с РИА Новости уролог Дмитрий Королев. Врач также посоветовал своевременно проверять состояние щитовидной железы.

Во-первых, нужно проверять уровень тестостерона, а именно общий свободный тестостерон. Во-вторых, уровень глюкозы, гликозилированный гемоглобин, который может непосредственно влиять на эрекцию. Кроме того, врачи рекомендуют сдавать анализы на гормоны щитовидной железы, а также онкомаркеры, в том числе ПСА, — уточнил Королев.

Он добавил, что для сохранения репродуктивного здоровья рекомендуется своевременно проходить пальцевое ректальное исследование. Такая процедура помогает вовремя диагностировать аденому и рак предстательной железы, пояснил уролог.

