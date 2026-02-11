Уролог объяснил, когда мужчинам нужно мочиться сидя Уролог Моисеенко: пациентам с увеличенной простатой лучше мочиться сидя

Пациентам с увеличенной простатой рекомендуется мочиться сидя, рассказал LIFE.ru уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья Алексей Моисеенко. Он отметил, что удобство будет зависеть от физиологических особенностей.

Анатомические и физиологические особенности у мужчин различаются. Есть данные, что сидячее положение действительно может быть более удобным и эффективным для пациентов с увеличенной простатой или другими урологическими нарушениями. Однако у здоровых мужчин принципиальной разницы, как правило, не выявляется, — рассказал Моисеенко.

Уролог подчеркнул, что выбор позы для мочеиспускания остается вопросом личного комфорта каждого. По его словам, главное, чтобы процесс был безболезненным.

