11 февраля 2026 в 10:36

Уролог объяснил, когда мужчинам нужно мочиться сидя

Уролог Моисеенко: пациентам с увеличенной простатой лучше мочиться сидя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пациентам с увеличенной простатой рекомендуется мочиться сидя, рассказал LIFE.ru уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья Алексей Моисеенко. Он отметил, что удобство будет зависеть от физиологических особенностей.

Анатомические и физиологические особенности у мужчин различаются. Есть данные, что сидячее положение действительно может быть более удобным и эффективным для пациентов с увеличенной простатой или другими урологическими нарушениями. Однако у здоровых мужчин принципиальной разницы, как правило, не выявляется, — рассказал Моисеенко.

Уролог подчеркнул, что выбор позы для мочеиспускания остается вопросом личного комфорта каждого. По его словам, главное, чтобы процесс был безболезненным.

Ранее уролог Сергей Шило рассказал, что основную угрозу в холодное время года для здоровья мужчин представляют короткие куртки, ношение которых может вызвать простатит. По его словам, подобная одежда в сильные морозы провоцирует переохлаждение органов малого таза и нарушение в них кровообращения.

