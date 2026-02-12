Какие анализы сдавать мужчинам после 40, как сохранить потенцию навсегда

12 февраля — День сексуального и репродуктивного здоровья. Сегодня, по данным ВОЗ, 17,6% и женщин и мужчин во всем мире являются бесплодными. Что влияет на мужское бесплодие, как восстановить мужскую фертильность и сохранить ее долгие годы — на эти вопросы в интервью NEWS.ru ответил врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Дмитрий Королев.

— Дмитрий Олегович, в чем разница между сексуальным и репродуктивным здоровьем?

— Сексуальное здоровье — понятие комплексное. В него входит эректильная и эякуляторная функции, либидо, то есть возбуждение и получение оргазма. Репродуктивное — это способность человека к зачатию, вынашиванию и рождению здорового потомства. И обе эти функции взаимосвязаны.

— Существует поведенческий стереотип. Если у пары проблемы с зачатием, то в первую очередь к врачу обращается женщина. Тем не менее, по данным ВОЗ, мужской фактор бесплодия присутствует в 45% случаев. С чем это связано и каковы факторы риска?

— Согласно последним данным, 17,6% популяции во всем мире считается бесплодными. То есть каждый шестой человек — женщина или мужчина — бесплоден. Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, что это все-таки 50%.

Основная причина бесплодия у мужчин — это какие-либо генетические аномалии. Например, синдром Клайнфельтера — наличие у человека добавочной X-хромосомы. Это приводит к недоразвитию яичек — они не могут продуцировать сперматозоиды. Сегодня врачи умеют исключать генетические аномалии благодаря генетическим тестам.

Варикоцеле — еще один распространенный фактор, который влияет на бесплодие у мужчин. Варикоцеле вызывает повышение температуры в мошонке из-за нарушения венозного кровотока. Это создает так называемый парниковый эффект, он препятствует нормальному созреванию сперматозоидов, и это приводит к бесплодию.

Кроме того, эпидемия XXI века — ожирение — способствует снижению тестостерона и увеличению уровня эстрогенов у мужчин. Также нарушение спертматогенеза вызывают сопутствующие заболевания, например артериальная гипертензия, сахарный диабет.

— Насколько нынешняя ситуация, связанная с мужской фертильностью, отличается от той, что была несколько десятилетий назад?

— Сейчас в мире, к сожалению, прослеживается такая тенденция, как глобальный кризис фертильности. То есть на протяжении 50 лет эмбриологи отмечают критическое уменьшение количества сперматозоидов в сперме. И за 50 лет их количество снизилось на 51%! ВОЗ с 80-х годов XX века по 2021 год уже шесть раз пересматривала интерпретации спермограмм по количеству сперматозоидов. И после каждого пересмотра норма снижается.

Если бы мы сегодня сравнили спермограммы 1980 и 2021 годов, то последняя не соответствовала бы нормам прошлого века.

— Какие методы есть в современной урологии для восстановления мужской фертильности? Какие есть в арсенале Института урологии Сеченовского Университета?

— Например, врачи-урологи Сеченовского Университета успешно лечат бесплодие, связанное с варикоцеле, хирургическим методом. Если это гормональный дисбаланс или мужской климакс, то есть несколько вариантов повысить уровень тестостерона у мужчины: либо путем стимуляции собственного эндогенного тестостерона, либо введением синтезированного тестостерона. Для молодых людей нежелательно применять второй способ, потому что это может ухудшить состояние фертильности в последующем.

И сегодня широко применяются вспомогательные репродуктивные технологии. Они позволяют даже при плохих показателях спермограммы отобрать сперматозоид, который морфологически и функционально будет подходить для оплодотворения яйцеклетки.

Есть также общие рекомендации: снижение массы тела, здоровое питание, обязательная физическая активность, терапия сопутствующих заболеваний. Поэтому мы всегда работаем в команде с врачами других специальностей, чтобы эффект был комплексным.

— Может ли мужской климакс возникнуть в раннем возрасте?

— Может, и это связано с генетическими факторами — с тем же синдромом Клайнфельтера, когда яички не вырабатывают тестостерон, и это ведет к андрогенному дефициту с раннего возраста. Но, конечно, чаще всего урологи встречаются с возрастным гипонадизмом.

После 45 лет у мужчин начинает снижаться уровень тестостерона, и мы как раз в этот период начинаем бороться за полноценную сексуальную жизнь пациентов.

— Может ли снижение уровня тестостерона привести к импотенции и позволяют ли современные возможности медицины сохранить потенцию до конца жизни?

— Снижение уровня тестостерона влияет на нарушение эректильной функции мужчины, уменьшает либидо. И до определенного возраста мужчины мы можем корректировать уровень тестостерона. Но, к сожалению, с годами в любом случае идет снижение потенции, что бы ни делали урологи. На сегодняшний день в урологии есть несколько линий коррекции эректильной дисфункции.

Первая — прием таблеток-ингибиторов пятого поколения или инъекции вазоактивного препарата в половой член. Если консервативные методики теряют эффективность, врачи прибегают к хирургическим методам лечения. Это фаллопротезирование, и оно имеет стопроцентный эффект — позволяет мужчине до конца жизни сохранить хорошую эректильную функцию.

— Какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет, чтобы предотвратить проблемы, связанные с мужским здоровьем?

— Во-первых, уровень тестостерона, а именно общий свободный тестостерон. Уровень глюкозы, гликозилированный гемоглобин, который может непосредственно влиять на состояние сосудов полового члена и на эрекцию. Также врачи рекомендуют смотреть гормоны щитовидной железы и онкомаркеры. «Любимый» онкомаркер урологов — ПСА.

И обязательно нужно пройти пальцевое ректальное исследование у врача-уролога. Оно позволяет диагностировать либо аденому, либо рак предстательной железы с высокой степенью достоверности. Если мы говорим об эректильной дисфункции, то стоит оценить кровоток полового члена — провести фармакодопплерографию.

Всем мужчинам рекомендую после 40 лет посещать уролога и прислушиваться к своему организму. При первых симптомах лучше не затягивать с визитом к врачу, и тогда проблемы мужского здоровья обойдут вас стороной.