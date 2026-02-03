Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:47

Врач перечислила привычки, опасные для женщин

Врач Монахова: курение и алкоголь особенно опасны для женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Курение и алкоголь наиболее опасны для женского здоровья, рассказала aif.ru врач акушер-гинеколог врач ультразвуковой диагностики Нина Монахова. Она отметила, что эти вредные привычки приводят к истощению яичников.

Никотин и смолы сужают сосуды, нарушая кровоснабжение всех органов, включая матку и яичники. Снижение уровня эстрогена — главного женского гормона — ведет к раннему старению, сухости кожи, нарушениям цикла и снижению фертильности, — рассказала Монахова.

Врач подчеркнула, что не существует безопасных форм курения и доз употребления алкоголя. По ее словам, лучше полностью отказаться от вредных привычек.

Ранее врач-психиатр Елена Кунаковская рассказала, что за три месяца до планируемого зачатия ребенка рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя. По ее словам, данное правило распространяется как на женщин, так и на мужчин.

