20 января 2026 в 04:20

Врач раскрыла крайне важный нюанс зачатия ребенка

Врач Кунаковская: за три месяца до зачатия ребенка нужно отказаться от спиртного

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За три месяца до планируемого зачатия ребенка рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, данное правило распространяется как на женщин, так и на мужчин.

Золотое правило: планирование беременности должно включать полный отказ от алкоголя обоими партнерами как минимум за три месяца до зачатия. В первую очередь, это необходимо для обновления спермы у мужчин. Женщинам необходимо забыть о спиртном на протяжении всей беременности, — предупредила Кунаковская.

Ранее гинеколог Антонина Дорофеева развеяла миф, что роды омолаживают организм. Однако, по ее словам, беременность и рождение ребенка могут помочь в решении некоторых репродуктивных проблем. Врач подчеркнула, что влияние на разные системы органов варьируется.

Репродуктолог Ольга Майорова ранее заявила, что такие состояния, как эндокринные расстройства, эндометриоз и синдром поликистозных яичников служат показаниями для проведения процедуры ЭКО. По ее словам, также процедура рекомендуется при снижении овариального резерва у женщин и различных формах бесплодия.

