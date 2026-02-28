Зимняя Олимпиада — 2026
Он лайкнул другую: это измена или тревожный сигнал? Вся правда без истерик

Считается ли лайк изменой — как реакции в соцсетях влияют на отношения Считается ли лайк изменой — как реакции в соцсетях влияют на отношения Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вопрос «Считается ли лайк изменой?» возникает там, где уже есть тревога. Реакции в соцсетях — социальный маркер: это способ показать интерес, одобрение, присутствие. Но маркер не равен физической или эмоциональной измене. Психологи сходятся во мнении: сам по себе лайк не является фактом неверности, однако он может сигнализировать о дефиците внимания или нарушении договоренностей в паре.

Разберем по существу.

Считается ли лайк изменой с точки зрения психологии? Нет. Измена предполагает тайную эмоциональную или физическую связь. Лайк — публичная реакция, часто автоматическая.

  • Если мужчина в отношениях следит за другими женщинами? Это нормально в пределах социальной среды. Важно не само наблюдение, а скрытность, переписки интимного характера и эмоциональная вовлеченность.

  • Когда стоит насторожиться? Если лайки сопровождаются флиртом в личных сообщениях, обесцениванием партнера, сравнением, сокрытием действий.

  • Повод ли это для развода? Сам по себе лайк — нет. Для развода нужны системные нарушения доверия. Но это повод обсудить границы: что допустимо именно в вашей паре.

  • Что делать вместо скандала? Прямо обозначить чувства, уточнить ожидания, договориться о правилах цифрового поведения.

Важно понимать, что вопрос «Считается ли лайк изменой?» чаще отражает не факт предательства, а страх потери. Если в отношениях есть доверие и открытый диалог, лайки не разрушат брак. Если доверия нет — проблема глубже, чем кнопка под фото.

Виктория Семенова
В. Семенова
