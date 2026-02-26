Женщин предупредили, чем опасен синдром достигатора

Женское достигаторство может разрушить отношения в семье, заявил «Радио 1» психолог Сергей Ланг. Он отметил, что одержимость успехом далеко не всегда приносит финансовое благополучие и тем более счастье. По его словам, синдром достигаторства нередко связан с попыткой потешить самолюбие или повысить самооценку.

Жена говорит мужу: «У меня несколько образований», имея в виду коучинг, астрологию, нутрициологию. А в итоге она с утра до вечера занята, денег это не приносит, а траты ложатся на плечи мужчины. И это выматывает обе стороны. Когда человек работает много, а денег нет, он начинает думать: «Может, я плохой специалист?». Появляются проблемы в семье. Возникает снежный ком: работу я ненавижу, дома меня не ценят, — предупредил Ланг.

По его мнению, у женщин часто наблюдаются высокие ожидания касаемо прибыли избранника. При этом важно осознавать, что реальность достаточно далека от фантазий, и мужчины могут работать на нескольких работах ради выживания, а не роскоши.

Ранее Ланг заявил, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы.