26 февраля 2026 в 17:16

Политолог предупредил Киев о судьбе Пиночета

Политолог Григорьев: материалы о преступлениях ВСУ направляют в СК и ООН

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Россия передает материалы по событиям в Донбассе в Следственный комитет и международные структуры, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Максим Григорьев. По его словам, Киев ждет судьба бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета.

Мы на постоянной практике передаем все наши материалы. Прежде всего, в Следственный комитет Российской Федерации, чтобы это использовалось в соответствующих судах. Вот сейчас, кстати, идет суд по признанию геноцидом, того, что проделали украинцы, того, что делали ВСУ на территории Донбасса. В том числе и туда мы передаем эти материалы, — сказал Григорьев.

Политолог добавил, что при содействии МИД России и главы ведомства Сергея Лаврова материалы также передают в ООН и ОБСЕ. Иностранные организации находятся под влиянием западных стран и не предпринимают действий по данным материалам, уточнил Григорьев. Он провел историческую параллель с событиями в Чили и деятельностью Аугусто Пиночет, отметив отсутствие реакции западных стран на пытки и расстрелы.

Точно так же практически никакие судебные органы под контролем западных стран никаких не предпринимали действий. Но все равно время пришло. И <…> фактически только смерть от болезни помешала осуждению Пиночета, а многие из его приспешников, участники этих преступлений, они сидят в тюрьмах. Точно так же будет и с украинским режимом, — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала данные о преступлениях ВСУ против мирного населения в Следственный комитет. По ее словам, по каждому такому факту следственные органы проводят расследование.
Украина
Киев
военные преступления
Россия
СК РФ
политологи
