16 февраля 2026 в 16:07

В СК передали данные о военных преступлениях ВСУ

Москалькова заявила о передаче данных о преступлениях ВСУ в СК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала данные о преступлениях ВСУ против мирного населения в Следственный комитет, сообщает ТАСС. По ее словам, по каждому такому факту следственные органы проводят расследование.

Нам приходит немало обращений, которые свидетельствуют о военных преступлениях. И эти факты, конечно, фиксируются, мы их направляем в Следственный комитет для того, чтобы они нашли уголовно-процессуальные форму. И по этим преступлениям проводится расследование. Виновные будут наказаны, — сказала Москалькова.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали заявил, что все участники преступлений со стороны Украины, включая иностранных наемников и западных кураторов, должны предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому. Он посетил прифронтовые районы Курской области и зафиксировал последствия оккупации.

До этого заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал ложными западные обвинения РФ в якобы совершении военных преступлений в Донбассе и Новороссии. Он подчеркнул, что в них виновны киевские власти и ВСУ. По словам политика, действия России на этих территориях носят исключительно оборонительный характер. Москва защищает свою страну и своих людей. Они сами обратились за помощью из-за насилия, притеснения и убийств, которым подверглись.

