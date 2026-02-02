Медведев указал, что все преступления ВСУ в Донбассе задокументированы

Медведев указал, что все преступления ВСУ в Донбассе задокументированы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС назвал ложными западные обвинения РФ в якобы совершении военных преступлений в Донбассе и Новороссии. Он подчеркнул, что в них виновны киевские власти и ВСУ.

По словам политика, действия России на территориях Донбасса и Новороссии носят исключительно оборонительный характер. Москва защищает свою страну и своих людей. Они сами обратились за помощью из-за насилия, притеснения и убийств, которым подверглись.

Военные преступления совершает киевский режим, и перечень этих преступлений известен. Ведется учет, этим занимаются Следственный комитет и Генеральная прокуратура, там мощная доказательная база, — подчеркнул Медведев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он рассказал, что бригада пыталась прорваться к тяжелобольному.

Позже представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев и ВСУ совершили варварское преступление, когда атаковали автомобиль скорой помощи в день переговоров в Абу-Даби. По ее словам, таким образом украинская сторона пошла на очередной виток эскалации и показала свое безответственное отношение к усилиям по урегулированию конфликта.