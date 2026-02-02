Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 10:22

Медведев указал, что все преступления ВСУ в Донбассе задокументированы

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС назвал ложными западные обвинения РФ в якобы совершении военных преступлений в Донбассе и Новороссии. Он подчеркнул, что в них виновны киевские власти и ВСУ.

По словам политика, действия России на территориях Донбасса и Новороссии носят исключительно оборонительный характер. Москва защищает свою страну и своих людей. Они сами обратились за помощью из-за насилия, притеснения и убийств, которым подверглись.

Военные преступления совершает киевский режим, и перечень этих преступлений известен. Ведется учет, этим занимаются Следственный комитет и Генеральная прокуратура, там мощная доказательная база, — подчеркнул Медведев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он рассказал, что бригада пыталась прорваться к тяжелобольному.

Позже представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев и ВСУ совершили варварское преступление, когда атаковали автомобиль скорой помощи в день переговоров в Абу-Даби. По ее словам, таким образом украинская сторона пошла на очередной виток эскалации и показала свое безответственное отношение к усилиям по урегулированию конфликта.

Дмитрий Медведев
военные преступления
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
На охранника пролился золотой дождь после сна о курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
ВС России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Монах потрогал прихожанку за грудь после просьбы послать удачу в бизнесе
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию
Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске
Герой России из Дагестана погиб в зоне СВО
Париж обвинили в попытке наложить лапу на бывшую колонию
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.