Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой

Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой Сальдо сообщил о гибели медиков при атаке ВСУ на машину скорой под Херсоном

Три сотрудника Алешковской больницы погибли при атаке ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он назвал удар преступлением против человечности.

С огромной болью вынужден сообщить прискорбную новость. Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли, — написал он.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине скорой помощи утром 24 января. По словам Сальдо, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.

Также 24 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей. Также за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью.