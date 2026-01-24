ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 75 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью. Также по одному БПЛА сбили над территориями Воронежской и Брянской областей.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Утром 22 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 31 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, с 23:00 по московскому времени 21 января до 07:00 22 января были уничтожены 14 БПЛА: четыре — сбили над территорией Волгоградской области, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.