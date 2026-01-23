В Минобороны раскрыли число уничтоженных с начала СВО беспилотников Минобороны РФ: ПВО поразила более 110 тыс. украинских беспилотников с начала СВО

Российские силы ПВО поразили более 110 тыс. украинских беспилотников с начала специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ. Вместе с тем в зоне СВО были уничтожены 670 самолетов противника и 283 вертолета.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110 812 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 279 танков и других боевых бронированных машин, — сказано в сообщении.

При этом только за неделю, отметили в министерстве, средства противовоздушной обороны сбили 1468 украинских беспилотников самолетного типа. Вместе с ними были уничтожены 35 управляемых авиабомб, 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и семь управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Ранее в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине в ответ на атаки по российской гражданской инфраструктуре. Операции проводились в период с 17 по 23 января. В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по складским помещениям с топливом и боеприпасами, а также по предприятием по производству БПЛА.