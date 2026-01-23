Появились подробности ударов возмездия по военным объектам на Украине ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России, передает Минобороны РФ. Операции проводились в период с 17 по 23 января. В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по складским помещениям с топливом и боеприпасами, а также по предприятием по производству БПЛА.

Нанесены массированный и пять групповых ударов в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, — говорится в публикации.

Ранее силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами России. По данным оборонного ведомства, семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области. По одному дрону сбили над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

До этого в Сумской области Украины ВСУ начали формировать новые батальоны, оснащенные беспилотными системами. В их состав входят наиболее мотивированные бойцы из подразделений территориальной обороны.