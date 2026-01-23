Украина начала формировать спецбатальоны ВСУ начали создавать батальоны дронов для передовой

В Сумской области Украины ВСУ начали формировать новые батальоны, оснащенные беспилотными системами, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах. В их состав входят наиболее мотивированные бойцы из подразделений территориальной обороны.

В тыловых районах украинское командование начало формировать новые батальоны беспилотных систем для отправки их на передовую, — сказал источник.

Тем временем появилась информация, что ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения вокруг Харькова. Инженерные подразделения крепят противодронные сети над основными трассами возле областного центра.

Ранее оператор БПЛА Богдан Лукевич, сдавшийся в плен российским войскам под Сумами, рассказал, что на Сумском направлении у Вооруженных сил Украины возникла нехватка бронетехники, потому командование бережет ее и вынуждает солдат проходить большие расстояние пешком. По его словам, сильнее всего нехватка техники ощущается в пограничных отрядах ВСУ.

До этого заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил травлю подчиненных. Он применял огнестрельное оружие и физическое насилие.