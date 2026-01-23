Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 09:42

Украина начала формировать спецбатальоны

ВСУ начали создавать батальоны дронов для передовой

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Сумской области Украины ВСУ начали формировать новые батальоны, оснащенные беспилотными системами, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах. В их состав входят наиболее мотивированные бойцы из подразделений территориальной обороны.

В тыловых районах украинское командование начало формировать новые батальоны беспилотных систем для отправки их на передовую, — сказал источник.

Тем временем появилась информация, что ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения вокруг Харькова. Инженерные подразделения крепят противодронные сети над основными трассами возле областного центра.

Ранее оператор БПЛА Богдан Лукевич, сдавшийся в плен российским войскам под Сумами, рассказал, что на Сумском направлении у Вооруженных сил Украины возникла нехватка бронетехники, потому командование бережет ее и вынуждает солдат проходить большие расстояние пешком. По его словам, сильнее всего нехватка техники ощущается в пограничных отрядах ВСУ.

До этого заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил травлю подчиненных. Он применял огнестрельное оружие и физическое насилие.

ВСУ
происшествия
Сумская область
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
В Барнауле мужчина попытался взорвать собственную мать
Идеальные сырники: пышные и румяные за 20 минут
24 января — День эскимо: история любимого мороженого на палочке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.