Пленный боец ВСУ рассказал, что происходит на Сумском направлении

На Сумском направлении у Вооруженных сил Украины возникла нехватка бронетехники, потому командование бережет ее и вынуждает солдат проходить большие расстояние пешком, заявил солдат войсковой части 99-53, оператор БПЛА Богдан Лукевич, сдавшийся в плен российским войскам под Сумами. По его словам, которые приводит ТАСС, сильнее всего нехватка техники ощущается в пограничных отрядах ВСУ.

У нас [на Сумском направлении] техники вообще никакой нет, просто броня (бронетехника. — NEWS.ru), чтобы довезти [солдат] на позицию. И то [командование] ее бережет, [солдаты] пешком ходят очень большие маршруты, — рассказал Лукевич.

Ранее сообщалось, что заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил травлю подчиненных. Он применял огнестрельное оружие и физическое насилие. Систематические издевательства начались после того, как двое военнослужащих выложили запись, где командир батальона угрожал им расстрелом. Замкомбата, пытаясь заставить солдат удалить запись и извиниться, устроил показательную расправу.