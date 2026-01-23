Замкомбата ВСУ уличили в стрельбе и избиении подчиненных ТАСС: замкомбата ВСУ стрелял и избивал солдат за утечку в Сеть

Заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил травлю подчиненных, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Он применял огнестрельное оружие и физическое насилие. Систематические издевательства начались после того, как двое военнослужащих выложили запись, где командир батальона угрожал им расстрелом.

Замкомбата, пытаясь заставить солдат удалить запись и извиниться, устроил показательную расправу, говорится в статье. Также офицер избивал солдат армейским шлемом, нанеся одному из них тяжелую травму колена, добавил источник.

С целью заставить их удалить публикацию и публично извиниться, он построил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ногами и над головами, имитируя расстрел, — рассказал собеседник агентства.

Не добившись своего, он расстрелял мобильный телефон военных, а затем выстрелил одному из них в стопу. Конфликт распространился и на другого заместителя командира, которого замкомбата ударил в голову, резюмировал источник. После этого было заведено уголовное дело. Офицеру грозит до 12 лет лишения свободы по статьям о пытках, превышении власти и нарушении уставных правил взаимоотношений.

Ранее пленный из 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Машталер рассказал, что ВСУ придерживаются жестких правил при подготовке солдат в учебных частях. По его словам, инструкторы сопровождали мобилизованных солдат даже в туалет, держа их под прицелом, чтобы предотвратить побеги.