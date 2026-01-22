Пленный рассказал, как инструкторы ВСУ контролируют быт мобилизованных

Вооруженные силы Украины придерживаются жестких правил при подготовке солдат в учебных частях, рассказал ТАСС пленный из 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Машталер. По его словам, инструкторы сопровождали мобилизованных солдат даже в туалет, держа их под прицелом, чтобы предотвратить побеги.

Подготовку мы проходили в Десне. Это не подготовка, это такое дурное «занятие для школьника». Под автоматом даже в туалет выводили, чтобы никто не убежал, — поделился военный.

После учебной подготовки подразделение Машталера было направлено на Краснолиманское направление, где получило приказ окопаться. Однако, как заявил пленный, на троих солдат была выдана только одна лопата.

Вскоре позиция попала под обстрел, в результате которого двое его сослуживцев погибли, а сам он был контужен. После этого солдат несколько дней скрывался в заброшенных домах и был обнаружен российскими военнослужащими. Тогда он принял решение сдастся в плен.

