20 января 2026 в 05:00

Пленный рассказал, как его завербовали в ВСУ через соцсети

ТАСС: рекрутеры в TikTok вербуют колумбийцев для службы по контракту в ВСУ

Фото: pixabay.com
Социальная сеть TikTok становится каналом вербовки солдат для участия в боевых действиях, рассказал ТАСС попавший в плен колумбийский наемник Вооруженных сил Украины Луис Мануэль Руис Диас Контрерас. По словам бойца, его друг и два брата уже оказались на Украине, завербовавшись исключительно через эту онлайн-платформу.

Туда же, по утверждению Контрераса, попадают многие колумбийцы, так как рекрутеры в соцсети активно распространяют контакты. Вербовка, как описывают ее наемники, поставлена на поток и занимает около пяти суток.

Многие колумбийцы заходят в TikTok и дают контакты, чтобы поехать на Украину. Там есть рекрутеры, они дают номера. У тебя спрашивают паспорт, фото паспорта, чтобы забронировать отель, — рассказал военнопленный.

Эта схема не единична: другие колумбийские пленные также подтверждают, что оказались в зоне конфликта через TikTok. Главным мотивом, по их словам, служат обещанные выплаты, превышающие $5 тыс. в месяц.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники, участвующие в боях на стороне Украины, отказались отправляться на передовую в Харьковской области уже в первый день. Иностранные бойцы оказались недовольны расформированием их подразделения и отстранением от командования своих соотечественников.

Колумбия
TikTok
ВСУ
наемники
