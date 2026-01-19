Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 15:14

Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте

Колумбийские наемники ВСУ отказались выполнять приказ в первый же день

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Колумбийские наемники, участвующие в боях на стороне Украины, отказались отправляться на передовую в Харьковской области уже в первый день, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Как пояснил собеседник агентства, иностранные бойцы недовольны расформированием их подразделения и отстранением от командования своих соотечественников.

Переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции, — говорится в сообщении.

Ранее пленный колумбийский наемник из ВСУ Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих земляков не участвовать в боевых действиях на Украине. По его словам, реальные условия службы для иностранцев не соответствуют обещаниям вербовщиков, а информация, которую дают колумбийцам, является ложной. Договоренности систематически нарушаются.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы Украины начали переброску в Харьковскую область иностранных наемников из Колумбии. По его данным, это делается с целью удержания позиций на участке фронта Хатнее — Меловое.

Колумбия
Украина
наемники
ВСУ
приказы
