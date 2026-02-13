«Все хотят домой»: солдаты ВСУ отказались выполнять приказ командиров Пленный Берестенко заявил, что ВСУ не стали стрелять в российских военных

Солдаты 31-го отдельного полка связи Вооруженных сил Украины отказались стрелять по российским бойцам в момент сдачи в плен, рассказал в беседе с ТАСС помощник гранатометчика Евгений Берестенко. По его словам, украинцы получили приказ от командования открыть огонь на поражение, но проигнорировали его из-за желания выжить.

Российские военные, по словам Берестенко, подошли к дому, где укрывались украинцы, и предложили сдаться. В ответ командиры по рации приказали начинать ликвидацию.

Нам в рацию командиры кричали открывать огонь на поражение. Но мы его не собирались открывать, потому что все хотят домой вернуться, да и своя жизнь дороже, — рассказал украинский пленный.

Он также отметил человечное отношение российских бойцов к пленным, что сильно контрастировало с приказом собственного командования, сказано в публикации.

Ранее пленный солдат 425-го отдельного полка «Скала» ВСУ Евгений Астапчиков дал показания о систематическом вымогательстве денег у военнослужащих. По его словам, инциденты происходили на территории учебного центра «Барвинково», расположенного в Харьковской области. У сослуживцев цепью выбивали банковские карты и наличные средства. Собранные таким образом денежные суммы передавались непосредственно командиру подразделения.