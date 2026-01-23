Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 07:59

Харьков превращают в «крепость»

ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения вокруг Харькова

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины начали активно укреплять оборонительные сооружения вокруг Харькова, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, инженерные подразделения крепят противодронные сети над основными трассами возле областного центра.

Противник начал укреплять оборонительные сооружения возле Харькова. Инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ, взятые в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области, больше месяца находились на позициях вместе с погибшими сослуживцами. По словам источника в российских силовых структурах, украинское командование отказывало в эвакуации раненых, поэтому солдаты мучительно умирали прямо на глазах у товарищей.

До этого стало известно, что заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил травлю подчиненных. Он применял огнестрельное оружие и физическое насилие. Систематические издевательства начались после того, как двое военнослужащих выложили запись, где командир батальона угрожал им расстрелом.

