Вооруженные силы Украины начали активно укреплять оборонительные сооружения вокруг Харькова, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, инженерные подразделения крепят противодронные сети над основными трассами возле областного центра.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ, взятые в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области, больше месяца находились на позициях вместе с погибшими сослуживцами. По словам источника в российских силовых структурах, украинское командование отказывало в эвакуации раненых, поэтому солдаты мучительно умирали прямо на глазах у товарищей.

До этого стало известно, что заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил травлю подчиненных. Он применял огнестрельное оружие и физическое насилие. Систематические издевательства начались после того, как двое военнослужащих выложили запись, где командир батальона угрожал им расстрелом.