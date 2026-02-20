Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 16:53

Осужденные по делу об укреплениях под Курском хотят обжаловать приговор

Защита фигурантов дела о строительстве укреплений под Курском обжалует приговор

Владимир Лукин Владимир Лукин Фото: Руслан Журкин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин заявил РИА Новости, что планирует обжаловать приговор по делу о хищении 152 млн рублей. Его также поддержал другой осужденный — экс-замглавы корпорации Дмитрий Спиридонов.

Лукин получил девять лет колонии с ограничением свободы на 12 месяцев, его также лишили государственной награды. Спиридонова приговорили к семи годам со штрафом 600 тыс. рублей.

Экс-замглавы коорпорации Игоря Грабина осудили на восемь лет со штрафом в размере зарплаты за три года, а директора подрядчика «КТК Сервис», возводившего укрепления, Андрея Воловикова — на восемь лет и шесть месяцев со штрафом 800 тыс. рублей.

Ранее бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов заявил, что полученные им деньги в виде «откатов» он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта.

приговоры
суды
Курская область
укрепления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли, что может ждать брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Установлены личности погибших при трагедии с «буханкой» на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.