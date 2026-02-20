Осужденные по делу об укреплениях под Курском хотят обжаловать приговор Защита фигурантов дела о строительстве укреплений под Курском обжалует приговор

Бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин заявил РИА Новости, что планирует обжаловать приговор по делу о хищении 152 млн рублей. Его также поддержал другой осужденный — экс-замглавы корпорации Дмитрий Спиридонов.

Лукин получил девять лет колонии с ограничением свободы на 12 месяцев, его также лишили государственной награды. Спиридонова приговорили к семи годам со штрафом 600 тыс. рублей.

Экс-замглавы коорпорации Игоря Грабина осудили на восемь лет со штрафом в размере зарплаты за три года, а директора подрядчика «КТК Сервис», возводившего укрепления, Андрея Воловикова — на восемь лет и шесть месяцев со штрафом 800 тыс. рублей.

Ранее бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов заявил, что полученные им деньги в виде «откатов» он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта.