Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 16:25

Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития

Экс-главу курской корпорации развития посадили на девять лет за хищение

Подписывайтесь на нас в MAX

Суд приговорил бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина к девяти годам колонии по делу о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда. Кроме того, Лукина лишили государственной награды.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и другие фигуранты дела. Бывший заместитель главы корпорации Дмитрий Спиридонов получил семь лет колонии, а его коллега Игорь Грабин — восемь лет. Директор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков приговорен к 8,5 года лишения свободы.

Корпорация развития выступала заказчиком работ по возведению укреплений. По версии следствия, выделенные деньги похитили и вывели через фирмы-однодневки.

Ранее гособвинитель запросила 9,5 года лишения свободы для Лукина. Также прокурор потребовала назначить ему штраф в размере 10 млн рублей. Срок давности по делу не истек, уточнила сторона обвинения.

Россия
Курская область
суды
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Трамп отправил авианосец Gerald Ford к Ирану вопреки риску смертей в ВС
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.