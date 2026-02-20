Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития Экс-главу курской корпорации развития посадили на девять лет за хищение

Суд приговорил бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина к девяти годам колонии по делу о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда. Кроме того, Лукина лишили государственной награды.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и другие фигуранты дела. Бывший заместитель главы корпорации Дмитрий Спиридонов получил семь лет колонии, а его коллега Игорь Грабин — восемь лет. Директор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков приговорен к 8,5 года лишения свободы.

Корпорация развития выступала заказчиком работ по возведению укреплений. По версии следствия, выделенные деньги похитили и вывели через фирмы-однодневки.

Ранее гособвинитель запросила 9,5 года лишения свободы для Лукина. Также прокурор потребовала назначить ему штраф в размере 10 млн рублей. Срок давности по делу не истек, уточнила сторона обвинения.