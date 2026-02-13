Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития Для экс-главы курской Корпорации развития Лукина запросили 9,5 года колонии

Гособвинитель запросила 9,5 года лишения свободы для бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда. Уголовное дело касается хищений при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Также прокурор потребовала назначить ему штраф в размере 10 млн рублей. Срок давности по делу не истек, уточнила сторона обвинения. Помимо Лукина, процесс проходит также над его экс-заместителями Игорем Грабиным и Дмитрием Спиридоновым, которым обвинение просит назначить девять и 8,5 года колонии соответственно.

Корпорация развития выступала заказчиком работ по возведению укреплений. По версии следствия, выделенные деньги похитили и вывели через фирмы-однодневки.

Ранее экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов заявил, что полученные им деньги в виде «откатов» он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта. Все полученные суммы, согласно показаниям подсудимого, уходили его преемнику.