Кошатникам рассказали, почему их питомцы часто прячутся под одеяло Зоопсихолог Капустина: кошки могут прятаться под одеяло из-за стресса

Кошки могут искать укрытие под одеялом, когда испытывают стресс, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Однако, по ее словам, зачастую питомцу просто комфортно находиться в теплом и мягком месте.

Под одеялом кошка чувствует себя уютно, как в норке. Там тепло и мягко, это успокаивает и убаюкивает питомца. Иногда это элемент игрового поведения — животное имитирует засаду. Но если раньше кошка не пряталась под одеяло, а теперь сидит там постоянно, стоит подумать, после чего она стала так делать. Возможно, у нее стресс, и такое поведение нужно корректировать, — пояснила Капустина.

