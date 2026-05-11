В Госдуме рассказали о создании альтернативной финансовой архитектуры

Российские платежные решения формируют альтернативную финансовую архитектуру, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Он отметил, что сегодня такие сервисы, как Система передачи финансовых сообщений (СПФС), Система быстрых платежей (СБП) и карта «Мир» — это не просто внутренние инструменты, а полноценные участники международных расчетов, которые уже интегрированы с платежными системами стран БРИКС и ЕАЭС.

Россия строит децентрализованную платежную архитектуру, где нет единого центра управления. Создание BRICS Pay для розничных платежей и BRICS Bridge для межбанковских расчетов через цифровые валюты стало ключевой инициативой стран союза. Российские СБП, СПФС и «Мир» играют в этой системе роль центральных узлов, связанных с индийской UPI, китайской CIPS, бразильской PIX. СБП развивается для трансграничных переводов прежде всего в рамках ЕАЭС. Карты «Мир» в 2026 году принимают Куба, Белоруссия и некоторые другие страны. Страны БРИКС строят собственную платежную систему на основе цифровых валют центральных банков, где цифровой рубль станет третьей формой рубля, ― сказал Панеш.

Парламентарий добавил, что в Госдуме находится законопроект о межправительственных соглашениях об использовании национальных платежных инструментов для трансграничных расчетов. Среди одного из главных барьеров для масштабирования он назвал санкционное давление. Банки третьих стран боятся вторичных санкций и ужесточают проверки, пояснил он. Депутат напомнил, что с 25 января 2026 года против СБП и оператора платежной системы «Мир» АО «Национальная система платежных карт» действуют санкции Евросоюза.

Второе — отсутствие единого правового регулирования. BRICS Pay как DAO-структура (децентрализованная автономная организация. ― NEWS.ru) не может подать заявление в реестр ЦБ РФ через обособленное подразделение, отсутствует специальный закон. Третье — валютные ограничения. На примере накопленных рупий в Индии видно, что конвертация национальных валют ограничена, а торговый дисбаланс не позволяет тратить накопленное. Четвертое — технологическая зависимость от зарубежных каналов. Многие альтернативные финтех-коридоры зависят от конкретного провайдера и регуляторного окружения в третьих странах, ― резюмировал Панеш.

