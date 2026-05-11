В Белом доме высказались о сроках завершения войны с Ираном Советник Хассет: США не видят нужды торопиться в мирных переговорах с Ираном

США не видят необходимости торопиться в мирных переговорах по завершению конфликта на Ближнем Востоке, заявил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в эфире телеканала CNBC. По его словам, Иран не получает какой-либо выгоды от затягивания переговорного процесса, так как экономика страны находится в плачевном состоянии.

Тут можно и не торопиться, — подчеркнул Хассет.

Ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что негативная реакция президента США Дональда Трампа на ответ Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке может привести к войне на истощение, но и в этом случае вряд ли стоит ожидать капитуляции Исламской Республики. По его мнению, США будут добиваться военного и экономического истощения Ирана, а Иран — политического истощения Трампа.

До этого американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил о намерениях американского президента Дональда Трампа закончить войну с Ираном дипломатическим путем. Однако при необходимости хозяин Белого дома готов к боевым действиям, уточнил дипломат.