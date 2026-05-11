Пушков объяснил, почему США не могут забрать у Ирана обогащенный уран

Вашингтон не может изъять обогащенный уран у Тегерана без его согласия, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, для этого нужен мир, соглашение о передаче, подробно проработанный с МАГАТЭ план действий и безусловное согласие и сотрудничество Ирана.

Ни одного из этих четырех условий на сегодня не существует. Наблюдать США могут, а вот изъять обогащенный уран без согласия Ирана — не могут, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рано или поздно получит доступ к запасам обогащенного урана Ирана. По его словам, это вопрос времени и дальнейших действий американской стороны.

До этого переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. Согласно одностраничному плану, стороны могут объявить о прекращении военных действий и начать 30-дневный переговорный период по ключевым вопросам: ядерная программа, размораживание иранских активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе.