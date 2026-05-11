Поезда встали в метро Петербурга из-за пассажира на путях

Человек упал на пути на станции метро «Технологический институт — 2» в Санкт-Петербурге, заявили в пресс-службе городской подземки. Инцидент произошел около 16:13 мск. В результате движение поездов от станции «Купчино» до станции «Невский проспект» временно остановили.

На участке линии 2 от станции «Купчино» до станции «Невский проспект» движение остановлено

На место ЧП прибыли аварийно-спасательные формирования метрополитена для оказания помощи, вызвана скорая помощь. В 16:26 пассажира подняли с путей, он жив. В 16:30 движение поездов на участке синей ветки было восстановлено, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене из-за человека на путях произошел сбой на серой ветке. Речь шла о южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии от «Серпуховской» до «Южной». Позднее движение поездов восстановили.

До этого пьяный пассажир устроил стрельбу на станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы. Как уточнила представитель МВД России Ирина Волк, в вестибюле станции между злоумышленником и другим мужчиной произошел конфликт.